Um incêndio de grandes proporções, na madrugada desta segunda-feira (26), destruiu completamente a loja Magazine Luiza, situada na rua Sete de Setembro, 123, no Centro de Lins (a 102 quilômetros de Bauru). As causas ainda serão investigadas, mas a reportagem apurou com a imprensa local da NovaTV de Lins que as chamas começaram no depósito e se alastraram por toda a loja, mesmo com o trabalho de dois caminhões do Corpo de Bombeiros, além do apoio de um caminhão-pipa da Lins Agroindustrial. Uma densa fumaça se espalhou rapidamente por bairros próximos e assustou moradores. A Guarda Civil Municipal também prestou auxílio.

Segundo o que foi apurado, o fogo começou por volta das 23h45 de domingo (25) e foi controlado às 2h da madrugada desta segunda. O alarme de incêndio disparou, acionando alguns funcionários. Houve desabamento do telhado durante a operação de combate às chamas.

O JCNET tenta contato com representantes da loja em Lins para um pronunciamento oficial e a contabilização do prejuízo. Como a loja estava fechada, não houve feridos.