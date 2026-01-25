Na tarde deste domingo (25), assaltantes invadiram uma residência localizada no Jardim Estoril II, em Bauru, trancaram o morador no banheiro e fugiram levando o carro dele. Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas e fazem buscas pelos autores.

O roubo ocorreu por volta das 15h. De acordo com informações preliminares, a vítima relatou à polícia que duas mulheres e um homem invadiram sua casa e a trancaram no banheiro, onde permaneceu por cerca de 45 minutos até conseguir se libertar.

Os suspeitos fugiram levando um Fiat Uno branco. Não há informações se outros objetos foram roubados e nem se o morador chegou a ser agredido na ação. Até a publicação desta reportagem, nem os autores e nem o carro haviam sido localizados.