A mobilização de grupos e apoiadores alinhados ao bolsonarismo tomou as ruas de diversas cidades brasileiras neste domingo, inclusive em Bauru, com um conjunto de atos reclamando da situação jurídica de condenados pelos atentados de 8 de janeiro de 2023 e, em especial, defendendo reivindicações ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em Bauru, o protesto aconteceu na avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da rotatória da Polícia Federal, liderado pelo vereador Eduardo Borgo (Novo).

Convocados por líderes e parlamentares de direita, os protestos ocorreram também em capitais como Brasília e São Paulo, com participações de simpatizantes que pediram prison domiciliar para Bolsonaro, redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro e anistia ampla ou parcial para esse grupo.

Ato em Brasília e a “Marcha pela Justiça e Liberdade”