A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de briga em via pública entre um homem e uma mulher, na noite deste domingo (25), por volta das 21h, no Distrito de Potunduva, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). O caso foi registrado no Plantão Policial como lesão corporal recíproca e favorecimento à prostituição, na forma tentada, e será investigado.
De acordo com o divulgado pela corporação, ao chegar ao local a equipe da PM tomou conhecimento, pela mulher envolvida, de que o agressor é conhecido na vizinhança por chamar crianças para sua residência. Ela acrescentou que o indivíduo convidou sua enteada para ir até sua casa. Diante disso, reagiu e foi tirar satisfação. Na confusão, acabou sendo agredida por ele. Segundo relato, o homem a atingiu com um golpe de capacete no rosto, empurrou-a ao solo e depois desferiu chutes.
A idade da jovem enteada não foi divulgada. O fato foi confirmado por uma vizinha, que consta como testemunha no boletim de ocorrência (BO). Ainda de acordo com a PM, foi necessário o uso da força policial para cessar a agressão e garantir a segurança da mulher.
As partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Elas foram ouvidas e liberadas, ficando o caso à disposição da Justiça.