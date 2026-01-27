27 de janeiro de 2026
Croissant & Cia celebra seu 1º ano em Bauru com evento festivo

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Lucas DiFlora
Lucas DiFlora
Evento ofereceu aos clientes uma experiência completa, reunindo degustação de produtos e distribuição de brindes
Evento ofereceu aos clientes uma experiência completa, reunindo degustação de produtos e distribuição de brindes

A Croissant & Cia comemorou na última sexta-feira (23) seu primeiro ano de atuação em Bauru com uma festa que movimentou a cidade. A loja que fica na avenida Duque de Caxias 8-55, ofereceu aos clientes uma experiência completa, reunindo degustação de produtos, distribuição de brindes e um interativo paredão de balões com prêmios instantâneos. O destaque da celebração ficou por conta do sorteio de uma Air Fryer, marcando o aniversário da franquia com grande participação do público bauruense.

Fotos: Lucas DiFlora

Check-in Cidade – A Cidade Vê!

VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO

