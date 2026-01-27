A Croissant & Cia comemorou na última sexta-feira (23) seu primeiro ano de atuação em Bauru com uma festa que movimentou a cidade. A loja que fica na avenida Duque de Caxias 8-55, ofereceu aos clientes uma experiência completa, reunindo degustação de produtos, distribuição de brindes e um interativo paredão de balões com prêmios instantâneos. O destaque da celebração ficou por conta do sorteio de uma Air Fryer, marcando o aniversário da franquia com grande participação do público bauruense.

Fotos: Lucas DiFlora

