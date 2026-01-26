Um ônibus interurbano atropelou um búfalo na madrugada desta segunda-feira (26), na rodovia SP-261, em Bariri (56 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu por volta das 3h25, na altura do quilômetro 177. O animal morreu no local e não houve registro de pessoas feridas.

De acordo com a Artesp e a concessionária Eixo SP, o motorista foi surpreendido pelo animal cruzando a pista repentinamente e não teve tempo hábil para frear ou desviar. Apesar do impacto, o veículo teve apenas danos materiais e seguiu viagem por meios próprios.

Ainda segundo registro da Artesp, o proprietário do búfalo chegou a comparecer ao local do acidente, mas se recusou a dar um destino ao animal. O búfalo foi removida pelo guincho da concessionária e enterrado pela manhã.