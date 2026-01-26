26 de janeiro de 2026
Acidente envolve duas carretas e um carro, na Jaú-Barra Bonita

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Artesp
Acidente foi registrado por volta das 20h deste domingo (25)
Acidente foi registrado por volta das 20h deste domingo (25)

Uma colisão envolvendo duas carretas, uma Scania T124 e uma Volvo FH 540, e um utilitário GM Zafira foi registrada na noite deste domingo (25), na altura do km 147 da rodovia Jaú-Barra Bonita, em Jaú. O acidente resultou em ferimentos leves para os ocupantes do carro, que foram atendidos no próprio local, enquanto os motoristas dos veículos de carga saíram ilesos.

De acordo com informações da Artesp, a ocorrência teve início quando a carreta Scania, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu na traseira da carreta Volvo; ambas trafegavam pela segunda faixa de rolamento. A força do impacto fez com que o eixo cardã da Scania se desprendesse e ficasse caído sobre a via.

Na sequência, o motorista da Zafira, que vinha logo atrás, chocou-se contra a peça mecânica solta na pista. O condutor perdeu o controle da direção e o veículo só parou após invadir o canteiro central.

Ainda segundo a Artesp, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local. A situação foi agravada pela chuva e pelo derramamento de óleo na pista, o que obrigou a interdição de parte da faixa e do acostamento, por segurança.

Após os trâmites, a carreta Volvo foi liberada para seguir viagem. Já a carreta Scania precisou ser removida por guincho e o utilitário Zafira foi encaminhado para a Base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Parte de uma das carretas envolvidas (Foto: Reprodução/Artesp)
Frente do veículo utilitário ficou destruída após colidir com o eixo cardã (Foto: Reprodução/Artesp)
