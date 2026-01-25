Itapuí - Um homem foi atingido por facadas, no início da noite deste domingo (25), na rua Ângelo Sgavioli, no Jardim Alvorada, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, após diligências, conseguiu prender o suspeito. Agredido por populares, ele sofreu lesões graves e foi hospitalizado.

O crime ocorreu por volta das 18h50, após uma discussão entre os envolvidos. Atingida por golpes de faca na cervical e no tórax, a vítima chegou a ser socorrida e conduzida à Santa Casa de Jaú, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o registro policial, populares tentaram linchar o suspeito agredindo-o com pauladas e pedradas na cabeça. Ele foi localizado pela PM, ferido e desorientado, nas proximidades da vicinal Ângelo Poli, que liga Itapuí a Bariri.