25 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM ITAPUÍ

Homem é morto a facadas; suspeito é preso após quase ser linchado

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
Segundo o registro policial, populares tentaram linchar o suspeito agredindo-o com pauladas e pedradas na cabeça
Segundo o registro policial, populares tentaram linchar o suspeito agredindo-o com pauladas e pedradas na cabeça

Itapuí - Um homem foi atingido por facadas, no início da noite deste domingo (25), na rua Ângelo Sgavioli, no Jardim Alvorada, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, após diligências, conseguiu prender o suspeito. Agredido por populares, ele sofreu lesões graves e foi hospitalizado.

O crime ocorreu por volta das 18h50, após uma discussão entre os envolvidos. Atingida por golpes de faca na cervical e no tórax, a vítima chegou a ser socorrida e conduzida à Santa Casa de Jaú, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o registro policial, populares tentaram linchar o suspeito agredindo-o com pauladas e pedradas na cabeça. Ele foi localizado pela PM, ferido e desorientado, nas proximidades da vicinal Ângelo Poli, que liga Itapuí a Bariri.

Em razão da gravidade das lesões, foi levado à Santa Casa de Jaú, onde permaneceu internado sob escolta. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a ocorrência será apresentada no plantão policial de Jaú para que as circunstâncias do homicídio possam ser investigadas pela Polícia Civil. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários