Agudos - A Prefeitura Municipal de Agudos (13 quilômetros de Bauru) irá formalizar, nesta segunda-feira (26), importante convênio com a Universidade de São Paulo (USP) para a oferta de atividades acadêmicas e a prestação de serviços na área da saúde, voltados a estudantes e pós-graduandos do curso de Medicina.
De acordo com o Executivo, a parceria estabelece campos de estágio que promovem a integração entre ensino e serviço público, fortalecendo as equipes de saúde, qualificando as ações assistenciais e elevando o padrão de atendimento à população, sempre sob rigorosa supervisão técnica e institucional.
"Mais do que um apoio operacional, o convênio contempla o custeio como elemento pedagógico e sanitário essencial, viabilizando ações de ensino, pesquisa, extensão universitária e preceptoria", explica, por meio de nota.
"A iniciativa atende plenamente ao interesse público, contribui para a formação de profissionais mais qualificados e reafirma o compromisso do município com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a promoção de um cuidado cada vez mais humanizado à população agudense", completa.
Os detalhes do convênio, incluindo as atividades previstas, as etapas de implementação e os impactos diretos na rede municipal de saúde, serão anunciados oficialmente nesta segunda pelo prefeito Rafael Lima. Para ele, a parceria representa um marco histórico para a saúde pública no município.
"Estamos unindo conhecimento, formação e serviço para garantir um atendimento cada vez mais qualificado à nossa população, ao mesmo tempo em que contribuímos para a formação de futuros médicos comprometidos com o SUS e com o cuidado humanizado", ressalta.
A cerimônia de assinatura do convênio será realizada às 16h30, no Cine Theatro São Paulo, localizado na avenida Rui Barbosa, n.º 260, no Centro de Agudos, e contará com a presença do prefeito Rafael Lima, vereadores, e representantes da sociedade civil e da universidade.