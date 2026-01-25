Agudos - A Prefeitura Municipal de Agudos (13 quilômetros de Bauru) irá formalizar, nesta segunda-feira (26), importante convênio com a Universidade de São Paulo (USP) para a oferta de atividades acadêmicas e a prestação de serviços na área da saúde, voltados a estudantes e pós-graduandos do curso de Medicina.

De acordo com o Executivo, a parceria estabelece campos de estágio que promovem a integração entre ensino e serviço público, fortalecendo as equipes de saúde, qualificando as ações assistenciais e elevando o padrão de atendimento à população, sempre sob rigorosa supervisão técnica e institucional.

"Mais do que um apoio operacional, o convênio contempla o custeio como elemento pedagógico e sanitário essencial, viabilizando ações de ensino, pesquisa, extensão universitária e preceptoria", explica, por meio de nota.