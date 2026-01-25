Areiópolis - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste sábado (24), em Areiópolis (69 quilômetros de Bauru), suspeito de assaltar duas vezes, no mesmo dia, uma padaria que fica no Parque Residencial Lourenção.

Segundo registro policial, o primeiro roubo ocorreu por volta das 5h50. Uma funcionária do estabelecimento, de 37 anos, contou que estava na cozinha quando, ao se dirigir ao balcão de atendimento, foi surpreendida pelo autor.

Armado com uma faca de cozinha, ele anunciou o assalto e encostou a arma branca nas costas da vítima, ameaçando perfurá-la caso não entregasse todo o dinheiro do caixa. Na sequência, fugiu levando cerca de R$ 80,00.