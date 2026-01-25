Areiópolis - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste sábado (24), em Areiópolis (69 quilômetros de Bauru), suspeito de assaltar duas vezes, no mesmo dia, uma padaria que fica no Parque Residencial Lourenção.
Segundo registro policial, o primeiro roubo ocorreu por volta das 5h50. Uma funcionária do estabelecimento, de 37 anos, contou que estava na cozinha quando, ao se dirigir ao balcão de atendimento, foi surpreendida pelo autor.
Armado com uma faca de cozinha, ele anunciou o assalto e encostou a arma branca nas costas da vítima, ameaçando perfurá-la caso não entregasse todo o dinheiro do caixa. Na sequência, fugiu levando cerca de R$ 80,00.
A PM foi acionada e, com base nas características físicas do suspeito, já conhecido nos meios policiais e na região, fez diligências, mas ele não foi encontrado. Por volta das 17h, na troca de turno, o homem retornou à padaria.
Conforme o BO, com a mesma faca, ele voltou a ameaçar funcionários e exigiu o restante do dinheiro do caixa, fugindo com R$ 70,00. A PM foi novamente acionada e, desta vez, o suspeito acabou detido em sua residência.
Além da faca utilizada nos dois crimes, os policiais localizaram com ele R$ 5,00. Questionado, confessou os roubos e disse que usou o dinheiro para comprar drogas. O investigado foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.