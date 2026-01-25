Jaú - Morreu neste domingo (25), aos 90 anos, Maria Aparecida Sparapam Ambrósio, que estava internada no Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e, nesta sexta-feira (23), recebeu uma visita especial do seu fiel companheiro, Dudu, um cachorro resgatado por ela das ruas há mais de dez anos. Viúva, dona Maria deixa cinco filhos. O corpo dela foi sepultado às 15h30, no Cemitério Ana Rosa de Paula.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, internada há poucos dias no HAC, a idosa não aguentava mais de saudade do seu amigo Dudu. Diante da situação, a equipe do Escritório de Experiência do Paciente do hospital decidiu fazer uma surpresa e promover um encontro especial entre a tutora e o cãozinho.

O momento, que na verdade tratava-se de uma despedida, foi marcado por muita emoção. O olhar de dona Maria ao rever seu companheiro deixou transparecer o amor e a cumplicidade existente entre eles. "A visita do cãozinho foi rápida, mas alegrou a dona Maria", ressaltou a unidade em postagem no Facebook.