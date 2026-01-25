25 de janeiro de 2026
ESPORTE E LAZER

Corrida de Boia mantém tradição em Santa Cruz do Rio Pardo

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo/Divulgação
Corrida de Boia reuniu um grande número de participantes, com a presença de homens, mulheres, crianças e pessoas com deficiência, além de um público expressivo
Santa Cruz do Rio Pardo - A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizou na manhã deste domingo (25) a 36.ª edição da tradicional Corrida de Boia. O evento integra a programação dos Jogos Santacruzenses, que neste ano chegam a sua 41.ª edição, mantendo viva uma das atividades esportivas mais simbólicas do município.

A Corrida de Boia reuniu um grande número de participantes, com a presença de homens, mulheres, crianças e pessoas com deficiência, além de um público expressivo que acompanhou a prova para prestigiar familiares, amigos e aproveitar o clima de confraternização e lazer.

Ao longo do percurso, o evento foi marcado por espírito esportivo e muita animação. "A Corrida de Boia mais uma vez se destacou como um momento de destaque do esporte, da inclusão e da participação das pessoas, consolidando seu papel histórico dentro dos Jogos Santacruzenses e do calendário esportivo do município", ressalta a administração, em nota.

A competição contou com premiação em dinheiro e teve a seguinte classificação:

Adulto Masculino

1º Cristiano Martins – 55m

2º Pedro Henrique Luiz – 55m20s

3º Marcel Lamoso – 55m47s

4º Andeson Henrique da Silva – 57m28s

5º Antônio Marcos Oliveira – 59m10s

Master Masculino

1º Roberval Covolan – 56m5s

2º Enivaldo Martins – 57m2s

3º José Roberto Lamoso – 1h2m

4º Paulo Cézar Frederico – 1h3m

5º Ricardo Viana – 1h6m

PcD

1º Anderson Oliveira – 1h6m

2º Kauã G. – 1h8m

3º Edrualdo – 1h10m

4º João Carlos – 1h13m

5º Luiz Carlos Novaes Marques – 1h32m

Adulto Feminino

1º Neide Nunes – 1h15m

2º Daiane Garcia – 1h15m10s

3º Amanda Grandini – 1h10m15s

4º Larissa Grandini – 1h15m30s

5º Lauriana Covolan – 1h17m

Master Feminino

1º Beth Campanha – 1h16m

2º Andrea Grotti – 1h19m30s

3º Zilda Martins Souza – 2h5m25s

