Santa Cruz do Rio Pardo - A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizou na manhã deste domingo (25) a 36.ª edição da tradicional Corrida de Boia. O evento integra a programação dos Jogos Santacruzenses, que neste ano chegam a sua 41.ª edição, mantendo viva uma das atividades esportivas mais simbólicas do município.
A Corrida de Boia reuniu um grande número de participantes, com a presença de homens, mulheres, crianças e pessoas com deficiência, além de um público expressivo que acompanhou a prova para prestigiar familiares, amigos e aproveitar o clima de confraternização e lazer.
Ao longo do percurso, o evento foi marcado por espírito esportivo e muita animação. "A Corrida de Boia mais uma vez se destacou como um momento de destaque do esporte, da inclusão e da participação das pessoas, consolidando seu papel histórico dentro dos Jogos Santacruzenses e do calendário esportivo do município", ressalta a administração, em nota.
A competição contou com premiação em dinheiro e teve a seguinte classificação:
Adulto Masculino
1º Cristiano Martins – 55m
2º Pedro Henrique Luiz – 55m20s
3º Marcel Lamoso – 55m47s
4º Andeson Henrique da Silva – 57m28s
5º Antônio Marcos Oliveira – 59m10s
Master Masculino
1º Roberval Covolan – 56m5s
2º Enivaldo Martins – 57m2s
3º José Roberto Lamoso – 1h2m
4º Paulo Cézar Frederico – 1h3m
5º Ricardo Viana – 1h6m
PcD
1º Anderson Oliveira – 1h6m
2º Kauã G. – 1h8m
3º Edrualdo – 1h10m
4º João Carlos – 1h13m
5º Luiz Carlos Novaes Marques – 1h32m
Adulto Feminino
1º Neide Nunes – 1h15m
2º Daiane Garcia – 1h15m10s
3º Amanda Grandini – 1h10m15s
4º Larissa Grandini – 1h15m30s
5º Lauriana Covolan – 1h17m
Master Feminino
1º Beth Campanha – 1h16m
2º Andrea Grotti – 1h19m30s
3º Zilda Martins Souza – 2h5m25s