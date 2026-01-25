Santa Cruz do Rio Pardo - A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizou na manhã deste domingo (25) a 36.ª edição da tradicional Corrida de Boia. O evento integra a programação dos Jogos Santacruzenses, que neste ano chegam a sua 41.ª edição, mantendo viva uma das atividades esportivas mais simbólicas do município.

A Corrida de Boia reuniu um grande número de participantes, com a presença de homens, mulheres, crianças e pessoas com deficiência, além de um público expressivo que acompanhou a prova para prestigiar familiares, amigos e aproveitar o clima de confraternização e lazer.

Ao longo do percurso, o evento foi marcado por espírito esportivo e muita animação. "A Corrida de Boia mais uma vez se destacou como um momento de destaque do esporte, da inclusão e da participação das pessoas, consolidando seu papel histórico dentro dos Jogos Santacruzenses e do calendário esportivo do município", ressalta a administração, em nota.