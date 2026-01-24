Itatinga - Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), no início da madrugada deste sábado (24), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, após invadir a casa da ex-mulher, de 23 anos, para ameaçá-la de morte, quebrar objetos e derrubá-la com uma "rasteira" quando ela tentava fugir. Ele ficou à disposição da Justiça aguardando a apresentação na audiência de custódia.

Segundo boletim de ocorrência (BO), a vítima contou à polícia que o ex-companheiro invadiu sua residência e, bastante alterado, danificou guarda-roupa e o vidro de uma janela, ameaçando-a de morte. Na sequência, passou a correr atrás dela, dando-lhe uma rasteira e fazendo com que caísse.

A PM foi acionada e o suspeito foi localizado e detido próximo ao local. Questionado, negou as agressões e a ameaça, dizendo que havia ocorrido só uma "discussão familiar". Levado ao plantão policial, foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e dano no âmbito de violência doméstica.