Jaú - Nesta sexta-feira (23), o Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) promoveu um encontro emocionante entre dona Maria Aparecida, que está internada em tratamento na unidade, e seu fiel companheiro, o Dudu, cachorro que foi resgatado por ela das ruas.

Segundo o hospital, mesmo com poucos dias de hospitalização, a paciente não aguentava mais de saudade do seu amigo, que está ao seu lado há mais de dez anos.

Diante da situação, a equipe do Escritório de Experiência do Paciente do HAC decidiu fazer uma surpresa e promover o encontro especial entre a tutora e o cãozinho.