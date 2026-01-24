24 de janeiro de 2026
EM JAÚ

HAC promove encontro emocionante entre paciente e cão Dudu; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
HAC/Divulgação
O olhar de dona Maria ao rever seu companheiro deixa claro o amor e a cumplicidade existente entre eles
O olhar de dona Maria ao rever seu companheiro deixa claro o amor e a cumplicidade existente entre eles

Jaú - Nesta sexta-feira (23), o Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) promoveu um encontro emocionante entre dona Maria Aparecida, que está internada em tratamento na unidade, e seu fiel companheiro, o Dudu, cachorro que foi resgatado por ela das ruas.

Segundo o hospital, mesmo com poucos dias de hospitalização, a paciente não aguentava mais de saudade do seu amigo, que está ao seu lado há mais de dez anos.

Diante da situação, a equipe do Escritório de Experiência do Paciente do HAC decidiu fazer uma surpresa e promover o encontro especial entre a tutora e o cãozinho.

O olhar de dona Maria ao rever seu companheiro deixa claro o amor e a cumplicidade existente entre eles. "A visita do cãozinho foi rápida, mas alegrou a dona Maria", disse a unidade.

