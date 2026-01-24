Jaú - O bebê de 11 meses que foi levado à Santa Casa após sofrer queimaduras durante o banho em uma creche municipal localizada no Jardim Dona Emília, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), na tarde da última quinta-feira (22), foi transferido para o Hospital Estadual (HE) de Bauru, onde segue internado na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ). A ocorrência é investigada pela Polícia Civil, por meio de inquérito policial, e pela Prefeitura de Jaú, através de uma sindicância interna.
Segundo postagem feita por uma amiga da família, após passar por avaliação médica na Santa Casa, que constatou ocorrência de queimaduras de terceiro grau, o menino foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do setor especializado neste tipo de ferimento do HE de Bauru, onde segue internado.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações do site Plantão de Notícia, o pai do bebê registrou um boletim de ocorrência (BO) narrando à polícia que a sua esposa recebeu uma ligação da creche informando que o filho havia sofrido "leve queimadura durante o banho".
Contudo, ao buscar a criança, a mulher constatou que as lesões eram graves, com bolhas e queimaduras visíveis nas costas e nas nádegas, o que a levou a buscar atendimento médico. O pai alega, ainda, que as funcionárias da escola não teriam explicado como o acidente ocorreu.
Segundo a publicação, o bebê foi atendido no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa na tarde de quinta-feira (22), passou por exames, recebeu medicação e foi liberado. Contudo, durante a noite, apresentou intenso choro e não conseguiu dormir, o que levou os pais a procurarem novamente a unidade.
A criança passou por novos exames, foi medicada outra vez e ficou sob acompanhamento. Posteriormente, foi transferida para o HE de Bauru. Em nota, a Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Educação, informou que tomou ciência da ocorrência envolvendo o aluno do CMEI Vereador Paulo Gambarini.
"Desde o ocorrido, a Secretaria vem acompanhando o caso de forma contínua, adotando todas as providências cabíveis e prestando o suporte necessário ao aluno e à sua família", declara.
"Foram imediatamente instauradas as medidas administrativas pertinentes, incluindo a abertura de sindicância administrativa para apuração rigorosa dos fatos, bem como realizadas as devidas comunicações ao Conselho Tutelar, nos termos da legislação vigente".
Ainda de acordo com a administração, a servidora envolvida na ocorrência desligou-se de suas funções nesta sexta-feira (23). "Tal fato não impede nem prejudica a continuidade das apurações administrativas e a adoção de eventuais medidas adicionais que se fizerem necessárias", ressalta na nota.