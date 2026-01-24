Jaú - O bebê de 11 meses que foi levado à Santa Casa após sofrer queimaduras durante o banho em uma creche municipal localizada no Jardim Dona Emília, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), na tarde da última quinta-feira (22), foi transferido para o Hospital Estadual (HE) de Bauru, onde segue internado na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ). A ocorrência é investigada pela Polícia Civil, por meio de inquérito policial, e pela Prefeitura de Jaú, através de uma sindicância interna.

Segundo postagem feita por uma amiga da família, após passar por avaliação médica na Santa Casa, que constatou ocorrência de queimaduras de terceiro grau, o menino foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do setor especializado neste tipo de ferimento do HE de Bauru, onde segue internado.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações do site Plantão de Notícia, o pai do bebê registrou um boletim de ocorrência (BO) narrando à polícia que a sua esposa recebeu uma ligação da creche informando que o filho havia sofrido "leve queimadura durante o banho".