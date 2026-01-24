Piratininga - A Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente e Agricultura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), realizaram, no último sábado (17), a Subida Ecológica do Córrego do Veado, ação que teve como principal objetivo a retirada de resíduos descartados de forma irregular ao longo do córrego, que é afluente do rio Batalha.

Durante o percurso, foram recolhidos diversos tipos de materiais, como sacolas plásticas, garrafas PET, plásticos em geral, latas, pneus e grande quantidade de embalagens de alimentos e sorvetes, resíduos que acabam sendo levados pela água da chuva até o leito do córrego.

O evento foi restrito a membros do Comdema e convidados, uma vez que o trajeto ocorre em área natural, com obstáculos, desníveis e possível presença de animais, o que impossibilita o controle da segurança em caso de grande concentração de pessoas.