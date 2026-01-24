Jaú - Um homem, que não havia sido identificado até a publicação desta reportagem, morreu no início da manhã deste sábado (24) após ser atingido por um trem na altura do numeral 200 da avenida Pedro Bianco, no Jardim Maria Luiza IV, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o maquinista contou à polícia que, por volta das 7h50, após um trecho de curva, avistou uma pessoa deitada nos trilhos e acionou a buzina e freio de emergência, mas não conseguiu evitar o atropelamento. O homem atingido era magro, moreno claro e não portava documentos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e preservou o local para o trabalho da perícia. A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú como morte suspeita e as circunstâncias do óbito serão investigadas pela Polícia Civil.