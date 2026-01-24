24 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MORTE SUSPEITA

Homem morre após ser atingido por trem em Jaú

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo JC
A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil
A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil

Jaú - Um homem, que não havia sido identificado até a publicação desta reportagem, morreu no início da manhã deste sábado (24) após ser atingido por um trem na altura do numeral 200 da avenida Pedro Bianco, no Jardim Maria Luiza IV, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o maquinista contou à polícia que, por volta das 7h50, após um trecho de curva, avistou uma pessoa deitada nos trilhos e acionou a buzina e freio de emergência, mas não conseguiu evitar o atropelamento. O homem atingido era magro, moreno claro e não portava documentos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e preservou o local para o trabalho da perícia. A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú como morte suspeita e as circunstâncias do óbito serão investigadas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários