Durante uma fiscalização de rotina, a Polícia Militar flagrou um adolescente de 17 anos com 74 pinos de cocaína na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Cidade Nova, em Pederneiras, no final da tarde de sexta-feira (23).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais viram quando o adolescente entregou algo a um indivíduo, que, ao perceber a aproximação da equipe, se evadiu. Na abordagem, foi constatado que o rapaz segurava em suas mãos quatro eppendorfes com cocaína e um nota de R$10,00.

Dentro da cueca, foram encontrados dois pacotes com 74 pinos de cocaína. Informalmente, ele disse aos policiais que vendia cada eppendorf a R$10,00, segundo o BO. Acompanhado pela mãe, o rapaz foi apresentado no plantão policial.