24 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é flagrado com 74 pinos de cocaína em Pederneiras


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Durante uma fiscalização de rotina, a Polícia Militar flagrou um adolescente de 17 anos com 74 pinos de cocaína na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Cidade Nova, em Pederneiras, no final da tarde de sexta-feira (23).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais viram quando o adolescente entregou algo a um indivíduo, que, ao perceber a aproximação da equipe, se evadiu. Na abordagem, foi constatado que o rapaz segurava em suas mãos quatro eppendorfes com cocaína e um nota de R$10,00.

Dentro da cueca, foram encontrados dois pacotes com 74 pinos de cocaína. Informalmente, ele disse aos policiais que vendia cada eppendorf a R$10,00, segundo o BO. Acompanhado pela mãe, o rapaz foi apresentado no plantão policial.

Ele foi liberado para sua responsável, mediante termo de apresentação ao representante do Ministério Público (MP), conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários