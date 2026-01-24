O debate sobre inteligência artificial (IA) tem sido muito polarizado: ou amam demais ou odeiam totalmente. É preciso superar os extremos e observar, com mais calma, as reais limitações e os potenciais da IA, especialmente no que diz respeito à educação.

Comecemos lembrando que Platão lamentava que os livros são um tipo de mestre que fala, mas não responde. Textos escritos (sejam em pedra, pergaminho ou papel) são como fracos professores, que produzem longos monólogos, mas estão fechados para o diálogo. O filósofo clássico, assim, criticava os limites das antigas mídias, como o livro. Mas hoje há novas mídias. Mais socráticas, mais abertas ao diálogo: unindo inclusive escrita e oralidade.

A IA é uma biblioteca que responde. Ela não é apenas um livro, mas incontáveis livros e outros textos que, além de falar, também ouvem perguntas e ensaiam respostas, tal como um eficiente e crítico bibliotecário. A IA é uma espécie de biblioteca-bibliotecário que simula diálogos. Por isso, ela poderá servir no futuro como um tipo de socrático ciberprofessor particular ou ciberprofessor de reforço.