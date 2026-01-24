Refiro-me ao Jornal da Cidade, que não é novo porque está em vias de completar o seu 60º aniversário, recentemente reformulado para uma Super Edição Semanal, que vai do sábado a sexta-feira da semana seguinte, tendo em minhas mãos sua última edição de número 19.732.

Graficamente, não mudou, mas sim internamente com matérias, assuntos e informações pertinentes de nosso interesse, como do social, e não mais de ocorrências ou notícias locais e da região diárias, que podem ser lidas no JCNET.

Conclusivamente, temos que convir não ser mais possível a qualquer jornal que se preze querer acompanhar e informar os acontecimentos bons ou maus tendo em vista a imprevisibilidade e rapidez com que os mesmos ocorrem.