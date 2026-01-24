Refiro-me ao Jornal da Cidade, que não é novo porque está em vias de completar o seu 60º aniversário, recentemente reformulado para uma Super Edição Semanal, que vai do sábado a sexta-feira da semana seguinte, tendo em minhas mãos sua última edição de número 19.732.
Graficamente, não mudou, mas sim internamente com matérias, assuntos e informações pertinentes de nosso interesse, como do social, e não mais de ocorrências ou notícias locais e da região diárias, que podem ser lidas no JCNET.
Conclusivamente, temos que convir não ser mais possível a qualquer jornal que se preze querer acompanhar e informar os acontecimentos bons ou maus tendo em vista a imprevisibilidade e rapidez com que os mesmos ocorrem.
Nenhum jornal tem condições de publicar os fatos que acontecem tendo em vista sua divulgação imediata pelos meios de comunicação internet, rádio, televisão e redes sociais. Em outras palavras, não conseguirá acompanhar, publicando sempre atrasado.
Quem não tem saudades das manhãs e principalmente dos domingos quando se ia à frente da casa, no jardim ou área, pegar o jornal do dia? Era a minha rotina e naturalmente a de todos os leitores assim como também daqueles que iam comprar nas bancas.
Hoje, devido às mudanças que ocorreram, estão acontecendo e virão pela frente em todas as áreas do conhecimento e domínio, temos que estar predispostos a entender e aceitar essas mudanças.
Não mais receberei o JC jogado pelo Luiz na área de minha casa. Ele entende. Conclusivamente, assim como o JC mudou, melhor dizendo, se atualizou, nós leitores também temos que mudar atualizando- nos.
Enquanto que anteriormente o JC era uma edição diária, hoje tornou-se semanal. Quanto à sua leitura, o recomendável é que seja lido durante a semana toda do mesmo modo como se faz a leitura de uma revista ou periódico da capital porque deixou de ser em sua meta informativo e, a partir da transformação pelos assuntos selecionados e publicados, esclarecedor e enriquecedor.
Suas matérias são de interesse, atuais e diversificadas. Recapitulando, reitero ou reafirmo, assim como se leria um grande periódico como a Folha de São Paulo, O Estado, O Globo e os de outras capitais, também deve ser lido o Jornal da Cidade em sua nova edição semanal, dependendo do leitor, de uma vez, dinamicamente, ou "aos goles", em partes, como eu faço sentado confortavelmente. Assevero que seu conteúdo é o pretendido pelos bons leitores.
Não decepcionante mas, ao contrário, de interesse geral, rico e inteligente.
Concluo que na dúvida, caro leitor, não deixe de assinar e ler mas atualize-se.
Leia do modo como está acostumado.
Consulte e leia como eu estou fazendo porque você também gostará.
Boa leitura!