A Prefeitura de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) publicou, nesta sexta-feira (23), dois decretos voltados à organização e qualificação dos gastos públicos, com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro do município, garantir a continuidade dos serviços essenciais e assegurar a sustentabilidade da previdência municipal ao longo de 2026 e dos próximos anos.

O primeiro decreto introduz um novo limite mensal de horas extras de até 20 horas por servidor. A mudança se baseia em práticas já adotadas em diversos municípios e tem como objetivo organizar a gestão da jornada de trabalho, preservando o funcionamento dos serviços públicos e incentivando a reorganização interna das escalas, com priorização da jornada regular.

Além disso, o decreto reforça a adoção de medidas permanentes de uso racional dos recursos públicos, incluindo economia de energia elétrica, telefonia e outros custos operacionais, fortalecendo uma cultura de eficiência administrativa.