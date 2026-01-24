A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), por meio da Coordenadoria de Saúde, realiza no próximo dia 30 a Caminhada Janeiro Branco, ação que integra a campanha nacional dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental. A concentração será às 8h30, na Praça do Turista.

O objetivo do evento é estimular o autocuidado, o apoio emocional e a reflexão sobre bem-estar psicológico, onde cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Nesse sentido, a caminhada busca fortalecer uma cultura de empatia, escuta e acolhimento, promovendo mais qualidade de vida para a população.

A orientação é que, durante a caminhada, os participantes vistam branco, cor símbolo da campanha. Toda a população está convidada, e as empresas que também tiverem interesse em estar presentes com os seus funcionários serão um diferencial nesse movimento de conscientização e cuidado com a saúde mental.