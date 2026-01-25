A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) publicou decreto nesta semana estabelecendo uma série de normas para regulamentar a utilização do Parque da Família, espaço no Jardim Cruzeiro com bosque, área de jogos, quiosques, churrasqueiras, quadras, campos de futebol e parque infantil destinado a atividades esportivas e de recreação e lazer.

De acordo com o decreto, não será permitido o ingresso no parque de vendedores, camelôs ou ambulantes sem credenciamento no município, além da soltura de balões e pipas, uso de churrasqueiras, montagem de barracas e ações promocionais de natureza comercial, política, religiosa ou cultural sem devida autorização do Executivo.

O uso do espaço para realização de eventos particulares deverá ser solicitado pelo interessado com, no mínimo, 30 dias de antecedência, mediante formulário próprio que será avaliado pela administração. A locação do quiosque maior custa R$ 300,00 e, a do menor, R$ 150,00. Para utilização de todo o parque, o valor é R$ 1 mil. O dinheiro cobrado, segundo o decreto, será para manutenção e melhorias da estrutura do local e eventuais danos.