Após o "Dia D" da vacinação em massa contra a dengue que ocorreu no último domingo (18) e imunizou 25.031 pessoas entre 15 e 59 anos na cidade, a Prefeitura da Estância Turística de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a realização de uma nova ação de mobilização no próximo dia 31, um sábado, das 8h às 17h, com atendimento em todas as unidades de saúde, Espaço Saúde e também Escola Cardosinho.

A iniciativa tem como objetivo ampliar ainda mais o acesso da população alvo - de 15 a 59 anos - à vacina e avançar na meta de cobertura necessária para garantir a eficácia coletiva do imunizante. Até esta quinta-feira (22), 26.753 doses já haviam sido aplicadas.

A imunização segue até 30 de janeiro, em todas as unidades de saúde, além do Espaço Saúde, com atendimento das 8h às 16h30, e nas salas de vacinação noturna do Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores e da Policlínica CSI, das 18h às 21h30, ampliando as opções para quem não consegue se vacinar durante o dia.