Após o "Dia D" da vacinação em massa contra a dengue que ocorreu no último domingo (18) e imunizou 25.031 pessoas entre 15 e 59 anos na cidade, a Prefeitura da Estância Turística de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a realização de uma nova ação de mobilização no próximo dia 31, um sábado, das 8h às 17h, com atendimento em todas as unidades de saúde, Espaço Saúde e também Escola Cardosinho.
A iniciativa tem como objetivo ampliar ainda mais o acesso da população alvo - de 15 a 59 anos - à vacina e avançar na meta de cobertura necessária para garantir a eficácia coletiva do imunizante. Até esta quinta-feira (22), 26.753 doses já haviam sido aplicadas.
A imunização segue até 30 de janeiro, em todas as unidades de saúde, além do Espaço Saúde, com atendimento das 8h às 16h30, e nas salas de vacinação noturna do Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores e da Policlínica CSI, das 18h às 21h30, ampliando as opções para quem não consegue se vacinar durante o dia.
"Com a realização do novo Dia D, no dia 31, a população terá mais uma oportunidade concentrada para garantir a imunização", ressalta a administração, por meio de nota.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação também está disponível para profissionais da área da saúde que atuam em Botucatu e residem em cidades da região, mediante apresentação de comprovante de vínculo profissional no município.
A vacina contra a dengue é de dose única, tem produção 100% nacional e é disponibilizada exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante apresenta 74,7% de eficácia contra a dengue sintomática e 89% de proteção contra formas graves da doença, além de proteger contra os quatro sorotipos do vírus.
Botucatu foi um dos três municípios selecionados em todo o país pelo Ministério da Saúde para realizar a imunização antecipada contra a dengue de forma ampla e estratégica, com o objetivo de minimizar ou até erradicar a circulação do vírus na cidade. A vacinação também ocorreu em Nova Lima (MG) e Maranguape (CE).