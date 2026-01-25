Apenas dois meses depois de ter nascido em Bauru, em 17 de novembro de 1973, Cledoaldo Ribeiro da Silva foi separado da mãe durante abordagem policial no Terminal Rodoviário da Luz de São Paulo, na praça Júlio Prestes. Maria Helena Ribeiro, com 16 anos de idade, analfabeta, foi atrás de seu amásio e pai da criança, Manoel Ribeiro da Silva, constam os arquivos. Quase 52 anos depois, o caso gera sentença judicial, do mês passado, na 1ª Vara Cível do Fórum de São João da Boa Vista (SP), determinando indenização no valor de pouco mais de R$ 2,3 milhões a Cledoaldo ter sido separado da mãe pelo Estado.

O processo tem julgamento do recurso de apelação agendado para o próximo dia 4 de fevereiro, no Tribunal de Justiça do Estado (TJ). O relator é o desembargador Djalma Lofrano Filho. Os advogados de Cledoaldo são Yuri Biasoli e Bruno Figueiredo. Conforme a ação, a mãe adolescente, com o bebê, foi abordada pela Polícia Militar. Foram encaminhados ao juizado de menores. Sem documentos e dinheiro, a mãe foi recolhida para o Educandário Nossa Senhora Maria Auxiliadora. Cledoaldo foi para o berçário do Instituto Sampaio Vianna, no dia 19 de novembro de 1973. A sentença traz que as instituições a serviço do Estado falharam e ainda permitiram o retorno da mãe a Bauru sem o bebê.

A ação judicial afirma que somente no dia 7 de abril de 1974, após várias tentativas de contato telefônico na Capital, a direção da instituição responsável pelo menor descobre que, no dia 5 de dezembro de 1973, Maria Helena já havia sido encaminhada de volta a Bauru. Nos documentos da época, consta que a viagem teria ocorrido de Kombi, sem seu filho. E, até hoje, não há explicação para a separação pelos gestores. O advogado de Cledoaldo, Yuri Biasoli, comenta: "Não sabemos nem se a mãe foi mesmo levada de volta a Bauru. Não havia esse serviço de transporte rodoviário por instituição na época. E as viagens eram muito por trem. Não há prova nos autos de que a mãe tenha sido recambiada. As provas robustas são de que deixaram o bebê para traz", conta.