Foram apreendidas armas de vários tamanhos e calibres e muita munição, como cartuchos e projéteis, além de silenciador, lanterna com mira a laser e um jet loaders para remuniciação de revólveres.

A Polícia Civil de Bauru recuperou, nesta sexta-feira (23), em mata de Arealva, um cofre furtado com armas e munições da casa de um policial militar reformado, no último dia 22, no Parque Jaraguá, em Bauru. Um adolescente de 17 anos e a irmã dele, de 24 anos, foram identificados como integrantes do trio que cometeu o furto. A jovem era amiga da filha do policial reformado e chegou a dormir na casa da família, ocasião em que soube do cofre e teve acesso às chaves da residência, de acordo com o boletim de ocorrência (BO). A mulher está sendo procurada e o adolescente foi ouvido e liberado para um responsável.

Em Bauru, na última quinta-feira (22), por volta das 19h40, foi informado o furto de um cofre, com armas e munições, subtraído de uma residência de um policial militar reformado, no Parque Jaraguá. Após intensas investigações do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Bauru, no fim da tarde desta sexta (24), o cofre foi localizado na área rural de Arealva.

Foram identificados como autores um adolescente de 17 anos e a irmã dele, de 24 anos, como dois das três pessoas que praticaram o furto. O terceiro indivíduo não foi identificado. A mulher era amiga da filha do policial militar aposentado, relacionada como vítima no BO. Inclusive, no final do ano passado, ela ficou hospedada na residência da família por uns dias, quando tomou conhecimento da existência do cofre e teve acesso às chaves da casa.

O adolescente foi localizado pelos policiais civis em Arealva e confessou a prática do ato infracional e a ocultação do cofre na área rural daquele município. Por meio de perfurações que fez, ele conseguiu retirar algumas munições e armas de pequeno porte, que também foram localizadas pelos policiais numa mata às margens de um riacho.