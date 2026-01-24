Um trio de ladrões, dois homens e uma mulher, foi preso com cerca de 35 quilos de fios, avaliados em R$ 2,4 mil, após furto a estabelecimento comercial, localizado na quadra 16 da avenida Getúlio Vargas, em Bauru, no final da noite de sexta-feira (23). Com os três também foram encontradas duas torneiras, avaliadas em R$ 250,00, uma faca, uma bolsa grande e uma mochila.

Acionada por testemunhas pelo 190, a Polícia Militar encontrou, na rua Aviador Antônio Gomes Meireles, próximo a Getúlio Vargas, um homem bastante conhecido dos policiais por crimes contra patrimônio, que levava uma mochila com fios e uma faca. Os outros dois indivíduos foram localizados pouco tempo depois, com uma bolsa com grande quantidade de fios.

Foi necessário o uso de algemas para condução dos presos até o plantão policial. Os três foram detidos por furto e ficaram à disposição da Justiça onde irão passar por audiência de custódia.