Lençóis Paulista – A Zilor Energia e Alimentos inicia 2026 com uma mobilização especial pelo Janeiro Branco, campanha nacional dedicada à conscientização sobre saúde mental. Durante todo o mês, a companhia vai promover uma série de ações para fortalecer o bem-estar emocional dos colaboradores, envolvendo todas as áreas – agrícola, industrial e corporativa – nas quatro unidades agroindustriais e nos dois escritórios corporativos. Ao todo, mais de 4.500 pessoas serão impactadas.

Entre as iniciativas previstas estão DDSs (Diálogos Diários de Segurança) com foco exclusivo em saúde mental, além de palestras presenciais e online com psicólogos, abordando temas como equilíbrio emocional, prevenção ao estresse e estratégias para lidar com os desafios do dia a dia. O objetivo é criar espaços de escuta e diálogo, reforçando que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo.

Programa estruturado e contínuo

As ações do Janeiro Branco se somam a um programa robusto que a Zilor vem estruturando desde 2021. A companhia adotou uma abordagem ampla e estratégica para promover ambientes de trabalho saudáveis e acolhedores. Entre as principais iniciativas estão: