Lençóis Paulista – A Zilor Energia e Alimentos inicia 2026 com uma mobilização especial pelo Janeiro Branco, campanha nacional dedicada à conscientização sobre saúde mental. Durante todo o mês, a companhia vai promover uma série de ações para fortalecer o bem-estar emocional dos colaboradores, envolvendo todas as áreas – agrícola, industrial e corporativa – nas quatro unidades agroindustriais e nos dois escritórios corporativos. Ao todo, mais de 4.500 pessoas serão impactadas.
Entre as iniciativas previstas estão DDSs (Diálogos Diários de Segurança) com foco exclusivo em saúde mental, além de palestras presenciais e online com psicólogos, abordando temas como equilíbrio emocional, prevenção ao estresse e estratégias para lidar com os desafios do dia a dia. O objetivo é criar espaços de escuta e diálogo, reforçando que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo.
Programa estruturado e contínuo
As ações do Janeiro Branco se somam a um programa robusto que a Zilor vem estruturando desde 2021. A companhia adotou uma abordagem ampla e estratégica para promover ambientes de trabalho saudáveis e acolhedores. Entre as principais iniciativas estão:
Atendimento psicológico nas unidades: psicólogas contratadas oferecem sessões gratuitas durante o horário de trabalho, garantindo acesso fácil e sem custo para os colaboradores.
Treinamentos para líderes: capacitação voltada à criação de ambientes seguros e empáticos, onde os gestores aprendem a identificar sinais de sofrimento emocional e apoiar suas equipes.
Brigada Vida e Saúde: grupo formado por 30 colaboradores voluntários de diferentes áreas e unidades, treinados para abordar, escutar, acolher e encaminhar colegas que apresentem sinais de vulnerabilidade emocional.
Ferramentas digitais para monitoramento: por meio do aplicativo Zappi, todos os colaboradores podem avaliar diariamente seu estado emocional de forma simples, rápida e confidencial. Quem apresenta sinais de alerta recebe acompanhamento especializado da equipe de Medicina do Trabalho.
Mapeamento de riscos psicossociais: realizado em todas as operações, os dados foram incorporados ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), em conformidade com a NR 1, garantindo que a saúde mental seja tratada como parte essencial da segurança ocupacional.
Campanhas de conscientização: no Setembro Amarelo, por exemplo, a Zilor promoveu ações como entrega de materiais informativos, espaços de escuta e DDSs temáticos, reforçando a importância da prevenção ao suicídio e do cuidado emocional.
Impacto
O impacto dessas ações é percebido no dia a dia. A colaboradora Giovana Fernandes Vieira compartilha sua experiência. Antes de buscar ajuda, Giovana se sentia perdida, pressionada pela rotina intensa e pela conciliação entre vida pessoal e profissional. "Eu estava sobrecarregada e não sabia por onde começar. Quando colegas me indicaram o programa, decidi tentar. Foi muito positivo, porque não precisei procurar psicólogo fora da empresa, nem me preocupar com deslocamento. Fiz 14 sessões totalmente gratuitas, dentro da companhia e durante o horário de trabalho, o que facilitou muito. Esse cuidado fez toda a diferença para mim", afirma.
Para o presidente da Zilor, Andre Inserra, cuidar da saúde mental é parte essencial da cultura da companhia: "Na Zilor, cuidar da saúde mental é cuidar do que temos de mais valioso: as pessoas. Nosso compromisso é oferecer um ambiente acolhedor, onde cada colaborador se sinta seguro para falar, escutar e buscar apoio. Promover saúde mental é promover qualidade de vida. Essa é a essência do nosso jeito de ser e de crescer com responsabilidade", afirma. "Com ações contínuas e estratégicas, a Zilor reafirma seu compromisso com um ambiente de trabalho saudável, humano e seguro, onde bem-estar e qualidade de vida são prioridades todos os dias".