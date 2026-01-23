O ano de 2026 começou com novas oportunidades para 114 pessoas da região. Histórias ganharam fôlego, habilidades foram aprimoradas e sonhos voltaram a caber no futuro. Tudo isso ganhou força por meio do Projeto "Formação Profissional", realizado pela Bracell, em parceria com as prefeituras municipais, com a execução do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). O projeto, realizado entre os meses de outubro e dezembro de 2025, está em sua segunda edição e ofereceu cursos de formação profissional nas cidades de Pederneiras, Getulina, Piratininga, Botucatu e Garça.

No total, foram 400 horas de aulas práticas gratuitas nas mais diversas áreas do conhecimento: "Manutenção Preventiva de Veículos Leves", em Pederneiras; "Fabricação de Salgados", em Getulina e Garça; "Costura em Máquina Reta e Overloque", em Piratininga; "Confeccionador de Tortas e Bolos", em Botucatu; "Auxiliar de Eletricista", em Getulina e Piratininga; "Técnicas de Reparos em Pintura Residencial", em Garça; e "Fabricação de Pães Doces e Semidoces", também em Botucatu.

A importância da inciativa é reforçada por histórias de quem encontrou nessa oportunidade um ponto de virada. Em Getulina, Miriam Shiraoka precisou deixar o emprego em 2024 para cuidar dos pais, que enfrentavam problemas graves de saúde. Para reorganizar a vida familiar e financeira, ela criou um pequeno delivery e buscou no curso de "Fabricação de Salgados" a chance de aprimorar seus produtos. “Aprendi proporções corretas, massas leves e dicas que deixaram meus salgados melhores. Isso me trouxe a possibilidade de manter e ampliar meu negócio”, conta.