O ano de 2026 começou com novas oportunidades para 114 pessoas da região. Histórias ganharam fôlego, habilidades foram aprimoradas e sonhos voltaram a caber no futuro. Tudo isso ganhou força por meio do Projeto "Formação Profissional", realizado pela Bracell, em parceria com as prefeituras municipais, com a execução do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). O projeto, realizado entre os meses de outubro e dezembro de 2025, está em sua segunda edição e ofereceu cursos de formação profissional nas cidades de Pederneiras, Getulina, Piratininga, Botucatu e Garça.
No total, foram 400 horas de aulas práticas gratuitas nas mais diversas áreas do conhecimento: "Manutenção Preventiva de Veículos Leves", em Pederneiras; "Fabricação de Salgados", em Getulina e Garça; "Costura em Máquina Reta e Overloque", em Piratininga; "Confeccionador de Tortas e Bolos", em Botucatu; "Auxiliar de Eletricista", em Getulina e Piratininga; "Técnicas de Reparos em Pintura Residencial", em Garça; e "Fabricação de Pães Doces e Semidoces", também em Botucatu.
A importância da inciativa é reforçada por histórias de quem encontrou nessa oportunidade um ponto de virada. Em Getulina, Miriam Shiraoka precisou deixar o emprego em 2024 para cuidar dos pais, que enfrentavam problemas graves de saúde. Para reorganizar a vida familiar e financeira, ela criou um pequeno delivery e buscou no curso de "Fabricação de Salgados" a chance de aprimorar seus produtos. “Aprendi proporções corretas, massas leves e dicas que deixaram meus salgados melhores. Isso me trouxe a possibilidade de manter e ampliar meu negócio”, conta.
Também em Getulina, Ângela Uehara viu no mesmo curso de "Fabricação de Salgados" uma forma de desenvolver novas competências. “Aprendi muitas dicas valiosas, desde pesar ingredientes até deixar a massa mais leve. Cada momento foi importante e fez diferença para mim e para muitas pessoas da turma”, destaca.
Em Piratininga, João Victor Vicente decidiu se inscrever no curso de "Auxiliar de Eletricista" para apoiar a empresa de serviços gerais do pai. Sem conhecimento prévio na área, encontrou nas aulas práticas uma oportunidade de ampliar suas habilidades. “Agora consigo ajudar no dia a dia da empresa sem depender sempre de terceiros. As aulas foram muito claras e práticas”, afirma.
Para Marcelo Quintino, gerente de Responsabilidade Social da Bracell, os resultados reforçam que qualificação profissional é uma ferramenta poderosa de transformação social. “Quando oferecemos acesso ao conhecimento, ampliamos autonomia, fortalecemos a renda das famílias e damos condições reais para que novas trajetórias aconteçam. Esse é o propósito do Bracell Social: investir em Educação, Empoderamento e Bem-estar para que as comunidades onde atuamos tenham mais oportunidades e possam construir um futuro melhor”, ressalta.