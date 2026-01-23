Botucatu - Megaoperação batizada de "Cavalo de Troia", realizada pelas forças de segurança de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na manhã desta sexta-feira (23), nos condomínios do complexo Cachoeirinha, com objetivo de combater tráfico de drogas e crimes associados, resultou no cumprimento de 31 mandados de busca, na prisão de dez pessoas, na apreensão de dois adolescentes e na retirada de circulação de grande quantidade de entorpecentes.

As ações reuniram Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM), no total de cerca de 100 agentes, além do helicóptero Águia, e tiveram início no Cachoeirinha II, onde a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) cumpriu mandado de busca em um apartamento e deteve dois suspeitos em flagrante após apreensão de porções de cocaína e maconha, além de pinos vazios, balança de precisão e dinheiro.

Em outro ponto do mesmo conjunto habitacional, uma van da GCM surpreendeu dois indivíduos portando pochetes com diferentes tipos de drogas. A operação identificou, ainda, um adolescente que atuava como “porteiro” do tráfico, tentando alertar demais envolvidos, e olheiros posicionados ao redor dos blocos. A ofensiva resultou na apreensão de cocaína, crack, maconha, balanças e embalagens.