Botucatu - Megaoperação batizada de "Cavalo de Troia", realizada pelas forças de segurança de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na manhã desta sexta-feira (23), nos condomínios do complexo Cachoeirinha, com objetivo de combater tráfico de drogas e crimes associados, resultou no cumprimento de 31 mandados de busca, na prisão de dez pessoas, na apreensão de dois adolescentes e na retirada de circulação de grande quantidade de entorpecentes.
As ações reuniram Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM), no total de cerca de 100 agentes, além do helicóptero Águia, e tiveram início no Cachoeirinha II, onde a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) cumpriu mandado de busca em um apartamento e deteve dois suspeitos em flagrante após apreensão de porções de cocaína e maconha, além de pinos vazios, balança de precisão e dinheiro.
Em outro ponto do mesmo conjunto habitacional, uma van da GCM surpreendeu dois indivíduos portando pochetes com diferentes tipos de drogas. A operação identificou, ainda, um adolescente que atuava como “porteiro” do tráfico, tentando alertar demais envolvidos, e olheiros posicionados ao redor dos blocos. A ofensiva resultou na apreensão de cocaína, crack, maconha, balanças e embalagens.
Paralelamente, fora do perímetro urbano, a Força Tática da PM monitorou a tentativa de fuga de um motorista associado ao tráfico. Ele foi localizado na rodovia Eduardo Zucari e, após resistir à abordagem, seu veículo passou por vistoria, com o apoio do canil da PM. Na inspeção, foram encontrados quatro tijolos de maconha escondidos no para-choque traseiro, o que motivou sua prisão em flagrante.
A operação também alcançou o Parque Santa Inês, onde equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e receberam informação anônima sobre o uso de arma de fogo em atividades criminosas no condomínio local. Em diligências no terreno baldio que circunda os blocos, foi localizado um revólver calibre .38, com numeração suprimida, municiado com três cartuchos intactos.
De acordo com a Polícia Civil, a operação atacou simultaneamente núcleos de distribuição, pontos de vigília e suporte armado ligados ao tráfico no município. "O desmantelamento dessa estrutura, que envolvia desde menores até indivíduos experientes, expõe a complexidade e a articulação da rede criminosa, ao mesmo tempo em que evidencia a capacidade estratégica das forças de segurança em atuar de forma coordenada", ressalta, em nota.
"Com a retirada de drogas, armas, dinheiro, veículos e instrumentos do tráfico de circulação, a Operação 'Cavalo de Tróia' reafirma o papel das ações conjuntas e planejadas no enfrentamento da criminalidade regional e representa um avanço significativo no combate ao tráfico de drogas em Botucatu".