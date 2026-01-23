Jaú - Um bebê de 11 meses foi levado à Santa Casa após sofrer queimaduras durante o banho em uma creche municipal localizada no Jardim Dona Emília, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A família registrou um boletim de ocorrência (BO) no plantão policial e o caso será investigado pela Polícia Civil. A prefeitura também instaurou sindicância para apurar a conduta da servidora que estava responsável pela criança.

Segundo informações do site Plantão de Notícia, o bebê foi atendido no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa na tarde desta quinta-feira (22), passou por exames, recebeu medicação e foi liberado. Contudo, durante a noite, apresentou intenso choro e não conseguiu dormir, o que levou os pais a procurarem novamente a unidade. A criança passou por novos exames, foi medicada outra vez e ficou sob acompanhamento.

No BO, o pai narrou à polícia que sua esposa recebeu uma ligação da creche informando que o filho havia sofrido "leve queimadura durante o banho". Contudo, ao buscar a criança, a mulher constatou que as lesões eram graves, com bolhas e queimaduras visíveis nas costas e nádegas, o que a levou a buscar atendimento médico. O pai alega, ainda, que as funcionárias da escola não teriam explicado como o acidente ocorreu.