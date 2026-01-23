A Paróquia São Paulo Apóstolo, em Agudos, está realizando a festa do padroeiro da cidade, comemorado em 25 de janeiro.
A festa religiosa conta com o tríduo (celebração de três dias que prepara os fiéis para uma festa importante) nos dias 22, 23 e 24. No dia 25, domingo, haverá missa solene às 9h e às 19h. Após as missas de sexta-feira (23) e sábado (24), haverá venda de espetos e bebidas.
Nesta sexta-feira (23), às 19h30, acontece a missa celebrada por Frei José. No sábado (24), às 19h, a missa será celebrada por Frei Ladi, que também preside a missa solene às 9h no domingo (25). A missa das 19h de domingo será celebrada por Frei José e marcará a comemoração dos 50 anos de vida religiosa do pároco.
A Paróquia São Paulo Apóstolo fica na Avenida Benedito Otoni, nº 582, no Centro de Agudos.