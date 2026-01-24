24 de janeiro de 2026
Com cão farejador, PM prende trio com drogas e pistola na região

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
A ação da PM foi realizada em conjunto com o Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e a Polícia Civil
Em ação conjunta com o Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e a Polícia Civil, a 2ª Companhia da Polícia Militar do 4º Batalhão de Caçadores (BC) prendeu três indivíduos e apreendeu 226 eppendorfs de cocaína, 85 porções de maconha, uma pistola de airsoft, um aparelho celular e R$ 1 mil em dinheiro.

A operação foi realizada na região, no município de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), na manhã desta quinta-feira (22). O trio foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da autoridade judiciária.

