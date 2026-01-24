24 de janeiro de 2026
EM PAULISTÂNIA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Paulistânia - O Sebrae-SP, em parceria com a Faesp-SP, o Senar-SP e Sindicato Rural de Bauru, promove no próximo dia 31 o Dia de Campo em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru). A iniciativa gratuita deve reunir produtores, técnicos e empreendedores dos setores da bovinocultura de leite e da olericultura para um dia de aprendizado, troca de experiências e acesso a inovações voltadas ao agronegócio.

A ação ocorre das 8h às 17h, no lote cinco do assentamento ‘União de Todos’, na área rural do município. Os participantes devem ter idade superior a 18 anos. Haverá café da manhã e almoço servidos gratuitamente no local.  As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/WTPgaHCS5N.

O evento contará com um cronograma de atividades voltado ao fortalecimento da bovinocultura de leite e da olericultura, com foco na adoção de boas práticas produtivas, na troca de experiências entre os participantes e no desenvolvimento sustentável da região. Ao longo do dia, os participantes terão acesso a orientações técnicas, práticas no campo e vivências que contribuem para o aprimoramento da produção rural.

Programação do período da manhã:  
8h: café da manhã e credenciamento  
8h45: abertura do evento  
9h: palestra sobre ‘Controle Biológico de Pragas e Doenças’ com Marcelo Fabiano Sambiase  
9h40: palestra ‘Planejamento de Safra para Horta’ com Marcelo Rondon Bezerra  
10h20 às 10h35:  intervalo  
10h35: palestra ‘Alimentação da Vaca de Leite (ração + volumoso)’ com Paulo Roberto Rodrigues Pinto  
11h15: palestra ‘Qualidade do Leite (mastite, acidez, CCB, etc.)’ com Mario Silva Barbosa  
12h às 13h: intervalo para almoço que será servido no local

No período da tarde, os participantes serão divididos em quatro grupos e percorrerão quatro estandes, em sistema de rodízio para atividades práticas com duração de 45 minutos cada. Os estandes abordarão os mesmos temas apresentados no período da manhã, garantindo que todos os presentes participem de todas as atividades propostas. A avaliação e o encerramento do evento estão previstos para as 16h15.

Para facilitar o acesso, haverá transporte gratuito com ônibus e saída dos assentamentos Vau de Jaboque, Maracy e Rosa Luxemburgo de Agudos, e dos postos Graal Sem Limites e Alameda de Bauru e do Sebrae Aqui de Piratininga.

Informações pelo telefone (14) 3104-1742, pelo WhatsApp (14) 3104-1738 ou pessoalmente no escritório regional do Sebrae-SP em Bauru na avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia.

