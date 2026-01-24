Paulistânia - O Sebrae-SP, em parceria com a Faesp-SP, o Senar-SP e Sindicato Rural de Bauru, promove no próximo dia 31 o Dia de Campo em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru). A iniciativa gratuita deve reunir produtores, técnicos e empreendedores dos setores da bovinocultura de leite e da olericultura para um dia de aprendizado, troca de experiências e acesso a inovações voltadas ao agronegócio.

A ação ocorre das 8h às 17h, no lote cinco do assentamento ‘União de Todos’, na área rural do município. Os participantes devem ter idade superior a 18 anos. Haverá café da manhã e almoço servidos gratuitamente no local. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/WTPgaHCS5N.

O evento contará com um cronograma de atividades voltado ao fortalecimento da bovinocultura de leite e da olericultura, com foco na adoção de boas práticas produtivas, na troca de experiências entre os participantes e no desenvolvimento sustentável da região. Ao longo do dia, os participantes terão acesso a orientações técnicas, práticas no campo e vivências que contribuem para o aprimoramento da produção rural.