Nesta quinta-feira (22), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru foram recebidos com disparo de arma de fogo durante uma incursão em um ponto de venda de drogas no Jardim Ivone. Dois suspeitos foram presos quando tentavam se esconder em uma casa vizinha e porções de drogas e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos. Outros dois homens conseguiram fugir.

De acordo com o registro policial, uma equipe do SIG havia passado pelo local, nesta quarta (21), com uma viatura descaracterizada, e avistado um jovem de 19 anos, conhecido nos meios policiais, vendendo drogas na companhia de outras pessoas. Quando perceberam que se tratavam de policiais, todos fugiram.

Nesta quinta, a equipe retornou ao endereço e flagrou quatro homens, entre eles o jovem de 19 anos, no meio da rua. Quando eles notaram a presença policial, correram para o interior de uma casa e, assim que passaram pelo portão, os policiais civis relataram terem ouvido o barulho de um disparo de arma de fogo.