Nesta quinta-feira (22), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru foram recebidos com disparo de arma de fogo durante uma incursão em um ponto de venda de drogas no Jardim Ivone. Dois suspeitos foram presos quando tentavam se esconder em uma casa vizinha e porções de drogas e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos. Outros dois homens conseguiram fugir.
De acordo com o registro policial, uma equipe do SIG havia passado pelo local, nesta quarta (21), com uma viatura descaracterizada, e avistado um jovem de 19 anos, conhecido nos meios policiais, vendendo drogas na companhia de outras pessoas. Quando perceberam que se tratavam de policiais, todos fugiram.
Nesta quinta, a equipe retornou ao endereço e flagrou quatro homens, entre eles o jovem de 19 anos, no meio da rua. Quando eles notaram a presença policial, correram para o interior de uma casa e, assim que passaram pelo portão, os policiais civis relataram terem ouvido o barulho de um disparo de arma de fogo.
Dois agentes desembarcaram da viatura e entraram no imóvel, onde foram apreendidas duas pochetes contendo 23 porções de maconha, 14 porções de haxixe dry, 25 porções de crack, 10 mini potes com cocaína e outros 214 pinos com a droga, além de dois celulares e simulacro de revólver de calibre 38.
Um terceiro policial deu a volta no quarteirão para tentar fazer o cerco e acabou localizando o suspeito de 19 anos e um outro, de 18 anos, escondidos no banheiro da área de lazer de uma residência vizinha. Com eles, havia R$ 228,00 em dinheiro. Os outros dois suspeitos e a arma de fogo não foram encontrados.
Os jovens foram apresentados na CPJ e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Avaí. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 19 anos havia sido preso no ano passado pela mesma unidade por tráfico de drogas no mesmo local.