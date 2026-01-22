Promissão - Os quatro trabalhadores que morreram soterrados, na tarde desta quarta-feira (21), durante uma obra em um frigorífico em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins, eram do Piauí e prestavam serviço para uma empreiteira que havia sido contatada para a ampliação da unidade.

As vítimas são Francisco Gomes Nascimento, de 27 anos, Rogério de Melo Pacífico, de 51 anos, e Moisés da Silva Santos, de 20 anos; naturais da cidade de Piripiri, e Francisco Railson Almeida Bastos, de 26 anos, de Esperantina. A prefeitura da primeira cidade decretou luto oficial em razão das mortes.

"Homens que partiram enquanto exerciam suas atividades com dignidade, coragem e esforço, deixando uma lacuna irreparável em nossa cidade. Nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e paz para enfrentar essa imensurável dor", declarou, em nota.