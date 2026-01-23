Consulta pública

A prefeitura de Bauru acaba de abrir uma consulta pública sobre a Parceria Público-Privada (PPP) para concessão da coleta e destinação do lixo urbano, aprovada pela Câmara Municipal no final do ano passado. A Consulta foi publicada no Diário Oficial do último sábado (17). É o primeiro passo antes da abertura do processo de licitação.

O que é a consulta?

Consulta pública é um instrumento de participação social onde o governo abre um diálogo com a sociedade, recebendo opiniões, críticas e sugestões sobre projetos de lei, políticas públicas ou atos normativos, através de um processo online, aberto e com prazo definido. Por sinal, o prazo final para envio de sugestões é o dia 19 de fevereiro.

Como participar?

Segundo o edital da Consulta Pública, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar. Basta acessar o site oficial da prefeitura - https://www2.bauru.sp.gov.br/. No portal há documentos disponibilizados sobre a PPP e formulário para envio das possíveis sugestões. Posteriormente, a prefeitura publicará as observações dos munícipes, devidamente identificados. Para ler os documentos, o link direto é este: https://www2.bauru.sp.gov.br/semma/ppp_residuos.aspx