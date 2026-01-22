Lençóis Paulista - Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) cumpriram mandado de busca e apreensão e prenderam um homem de 25 anos, nesta quarta-feira (21), suspeito de tráfico de drogas, no Jardim Carolina, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Ele tem passagem pela polícia pelo mesmo crime em datas anteriores. Toda a sua movimentação de venda de entorpecentes a usuários foi gravada por uma câmera de segurança de um morador próximo à residência do suspeito, à qual o setor de investigação da Polícia Civil teve acesso.

Com base nessas imagens e no mandado expedido pela Justiça, os policiais entraram na casa do suspeito e flagraram drogas e uma motocicleta de alto valor, avaliada em R$ 33 mil, sem origem declarada. No local, foram apreendidos quatro sacos contendo erva esverdeada a granel, semelhante à maconha; 18 porções do mesmo entorpecente já embaladas para venda; dois tijolos de substância análoga à maconha; uma porção de substância conhecida como “dry” (variação mais forte de cannabis); três porções de pedra branca semelhante à cocaína; e um vaso contendo um pé de maconha de tamanho mediano.

A motocicleta, uma Yamaha Ténéré XT 660, foi recolhida. O suspeito foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.