Uma ação da Força Tática do 12º BPM/I resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas e na apreensão de quase quatro quilos de maconha, além de um veículo utilizado no crime, na manhã desta quarta-feira (21), em Botucatu.
A ocorrência chamou a atenção de moradores do bairro Santa Elisa, por volta das 10h20. De acordo com o site Acontece Botucatu, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo quando avistaram um carro em atitude suspeita circulando pela região. Ao receber ordem de parada, o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga, dando início a um acompanhamento policial por diversas ruas do bairro.
Durante a tentativa de escapar, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo acabou colidindo contra um barranco no cruzamento da Rua Nicola Zaponi com a avenida Rubens Rubio da Rosa. Mesmo após o acidente, os ocupantes ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos pelos policiais.
Questionados pela equipe, os suspeitos admitiram que transportavam entorpecentes no automóvel. Em vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram cinco tijolos de maconha escondidos no assoalho, totalizando cerca de quatro quilos da droga.
Os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e ficando à disposição da Justiça. O veículo apreendido.