Uma ação da Força Tática do 12º BPM/I resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas e na apreensão de quase quatro quilos de maconha, além de um veículo utilizado no crime, na manhã desta quarta-feira (21), em Botucatu.

A ocorrência chamou a atenção de moradores do bairro Santa Elisa, por volta das 10h20. De acordo com o site Acontece Botucatu, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo quando avistaram um carro em atitude suspeita circulando pela região. Ao receber ordem de parada, o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga, dando início a um acompanhamento policial por diversas ruas do bairro.

Durante a tentativa de escapar, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo acabou colidindo contra um barranco no cruzamento da Rua Nicola Zaponi com a avenida Rubens Rubio da Rosa. Mesmo após o acidente, os ocupantes ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos pelos policiais.