21 de janeiro de 2026
REGIÃO DE BOTUCATU

Polícia Civil incinera 20 quilos de drogas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Incineração ocorreu nesta quarta-feira
Incineração ocorreu nesta quarta-feira

Botucatu - Operação policial realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), sob a supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu, incinerou, nesta quarta-feira (21), 20 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína, apreendidos durante diligências policiais realizadas na região.

"Essas apreensões demonstram a efetividade da Polícia Civil e demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu. A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público (MP) e acompanhamento da Vigilância Sanitária", diz a Polícia Civil.

