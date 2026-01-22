O Sesi Bauru terá pela frente o Itambé Minas na Superliga 25-26. O duelo com a equipe da capital mineira é nesta quinta-feira (22), às 21h, na Arena Paulo Skaf. A partida é válida pela terceira rodada do returno da liga nacional, tem entrada totalmente gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.

Na última rodada, o Sesi Bauru foi superado em 3 sets a 0 pelo líder Sada Cruzeiro e se manteve com 17 pontos. O time de Bauru ocupa a oitava colocação, em empate triplo com Vôlei Guarulhos BateuBet (7º, com média de sets melhor) e Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo (9º, com média de sets pior). Já o Itambé Minas é quarto colocado, com 23 pontos, e vem de derrota para o Joinville Vôlei em 3 sets a 2.

A entrada para a partida entre Sesi Bauru e Itambé Minas é totalmente gratuita, sendo necessário reservar pelo sistema Meu Sesi. A reserva de ingressos já está liberada pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026