Na noite desta quarta-feira (21), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit protagonizou um dos grandes duelos da atual temporada do NBB Caixa. Porém, o desfecho foi favorável ao time adversário: vitória do CEISC/União Corinthians pelo placar de 103 x 99, após prorrogação, em jogo realizado no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).
Com o resultado, o time bauruense permanece na 12ª colocação do campeonato, agora com campanha de 12 vitórias e 12 derrotas (50% de aproveitamento). Os gaúchos seguem logo à frente, na 11ª posição, com 12 triunfos em 22 rodadas.
O jogo
O União Corinthians começou melhor: com forte intensidade defensiva e boas trocas na marcação individual, a equipe da casa dificultou as ações ofensivas do Dragão e chegou a abrir dez pontos de frente. O prejuízo só não foi maior porque os bauruenses conseguiram cavar faltas e aproveitar os arremessos na linha de lance-livre (21 x 16 na primeira parcial).
No segundo quarto, os comandados do técnico Paulo Jaú cresceram ofensivamente, principalmente pelos chutes de longa distância. No entanto, as dificuldades defensivas persistiram, e o time de Santa Cruz do Sul aproveitou o bom momento para ampliar a vantagem antes do intervalo (45 x 38).
O terceiro período teve equilíbrio absoluto (22 x 22), mas com roteiro distinto. Os visitantes iniciaram melhor, reduziram a diferença para apenas uma posse e encontraram em Andrezão uma referência no garrafão. Ainda assim, os donos da casa mantiveram o controle do placar com alto aproveitamento do perímetro.
No último quarto, o cenário mudou. Com Dontrell Brite em noite inspirada e maior pressão defensiva, o Dragão forçou erros e buscou o empate nos segundos finais. Andrezão ainda chegou a converter uma enterrada no estouro do cronômetro, mas a jogada não foi validada, levando o confronto para a prorrogação.
No tempo extra, o União Corinthians foi mais eficiente nas posses decisivas e, apoiado por sua torcida, conseguiu confirmar a vitória.
Destaques
Apesar da derrota, Dontrell Brite teve atuação de gala, com 35 pontos — apenas dois abaixo de seu recorde pessoal — além de três rebotes, cinco assistências e cinco roubos de bola. Alex Garcia atuou os 45 minutos da partida e contribuiu com 19 pontos, quatro rebotes e seis assistências. Andrezão confirmou mais um duplo-duplo, com 18 pontos e 10 rebotes. Pelo lado mandante, os norte-americanos Nate Barnes, com 28 pontos, e Devon Scott, com 25, lideraram o ataque.
Pausa para o Super 8
Após a rodada dupla no Rio Grande do Sul, o Dragão retorna à Cidade Sem Limites para um período de preparação. Com a disputa do Super 8, a equipe comandada por Paulo Jaú volta à quadra apenas no dia 6 de fevereiro, quando recebe o Cruzeiro, no ginásio Panela de Pressão.