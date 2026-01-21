Na noite desta quarta-feira (21), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit protagonizou um dos grandes duelos da atual temporada do NBB Caixa. Porém, o desfecho foi favorável ao time adversário: vitória do CEISC/União Corinthians pelo placar de 103 x 99, após prorrogação, em jogo realizado no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).

Com o resultado, o time bauruense permanece na 12ª colocação do campeonato, agora com campanha de 12 vitórias e 12 derrotas (50% de aproveitamento). Os gaúchos seguem logo à frente, na 11ª posição, com 12 triunfos em 22 rodadas.

O jogo

O União Corinthians começou melhor: com forte intensidade defensiva e boas trocas na marcação individual, a equipe da casa dificultou as ações ofensivas do Dragão e chegou a abrir dez pontos de frente. O prejuízo só não foi maior porque os bauruenses conseguiram cavar faltas e aproveitar os arremessos na linha de lance-livre (21 x 16 na primeira parcial).