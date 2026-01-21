O Noroeste empatou com o Capivariano em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela quarta rodada do Paulistão de 2026.
Após um primeiro tempo melhor em campo, com chances de abrir o placar, o Norusca sofreu um gol logo no começo da segunda etapa. Thiago Moraes marcou para os visitantes.
A equipe bauruense empatou aos 29 minutos do segundo, com gol de pênalti de Marlyson, em falta sofrida por ele mesmo dentro da área adversária.
Curiosamente, o último confronto entre as equipes foi no dia 21 de janeiro de 2024, também no Alfredo de Castilho. Só que na ocasião houve empate em 2 a 2.
Com um bom segundo tempo, o Capivariano terminou o jogo com 53% de posse de bola contra 47% do Norusca, que chutou 3 vezes ao gol, mesmo número de finalizações da equipe da casa.
O Noroeste soma 3 pontos em 4 jogos. O próximo adversário é a Ponte Preta, sábado (24), às 17h, em Campinas. O Capivariano chegou a sete e se firmou no G-8.
Ficha técnica
NOROESTE 1 X 1 CAPIVARIANO
NOROESTE - Luiz Daniel; Carlinhos, Maycon e Pedro Carrerete (Léo Tocantins); Jhonny (Wesley Santos), Léo Sena (Denner), Cristiano e Sánchez; Pedro Felipe (Marlyson), Diego Mathias (Thiago Lopes) e Carlão. Técnico: Guilherme Alves.
CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Lucas Dias, Wendel Lomar e Leonan (Tarcísio); Bruno Silva (Vinícius Guedes), Octávio (João Victor), Thiago Moraes e Cássio Gabriel; Baianinho (Felipe Azevedo) e Vinícius Popó (Carlos Eduardo). Técnico: Élio Sizenando.