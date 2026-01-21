Igaraçu do Tietê - A Polícia Civil de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na tarde desta quarta feira (21), um homem de 55 anos, identificado pelas iniciais W.P., após resgatar a sua companheira de 33 anos, que era mantida em cárcere privado dentro da própria residência, localizada na região central da cidade.

Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima indicar que uma mulher estaria sendo impedida de sair de casa pelo companheiro. Ao verificar a situação, uma investigadora visualizou a vítima no quintal e orientou que ela fosse silenciosamente ao portão.

Quando se aproximou, a mulher relatou que estava privada de sua liberdade contra a própria vontade. Durante a entrada da equipe policial, o autor tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi rapidamente alcançado e contido após resistir à abordagem.