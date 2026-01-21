Igaraçu do Tietê - A Polícia Civil de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na tarde desta quarta feira (21), um homem de 55 anos, identificado pelas iniciais W.P., após resgatar a sua companheira de 33 anos, que era mantida em cárcere privado dentro da própria residência, localizada na região central da cidade.
Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima indicar que uma mulher estaria sendo impedida de sair de casa pelo companheiro. Ao verificar a situação, uma investigadora visualizou a vítima no quintal e orientou que ela fosse silenciosamente ao portão.
Quando se aproximou, a mulher relatou que estava privada de sua liberdade contra a própria vontade. Durante a entrada da equipe policial, o autor tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi rapidamente alcançado e contido após resistir à abordagem.
Dentro da casa, os policiais localizaram e apreenderam um simulacro de arma de fogo, duas algemas e uma capa de colete balístico com inscrições policiais, itens que, de acordo com a Polícia Civil, reforçam o ambiente de intimidação vivenciado pela vítima.
Segundo declarações colhidas, o autor também teria utilizado nas ameaças conteúdos íntimos gravados sem consentimento da companheira dizendo que iria divulgá-los caso ela não agisse conforme suas determinações, o que configura violência psicológica grave.
Diante das provas, o delegado responsável autuou o suspeito em flagrante pelos crimes de cárcere privado, violência psicológica contra a mulher, produção e registro de conteúdo íntimo sem consentimento, resistência e violência doméstica (Lei Maria da Penha).
Ele também representou à Justiça pela prisão preventiva do homem visando proteger a integridade física e emocional da vítima, que recebeu todas as orientações previstas na Lei Maria da Penha e solicitou medidas protetivas de urgência, já encaminhadas ao Poder Judiciário.
"A ação reforça o compromisso permanente da Polícia Civil em combater a violência doméstica, proteger vítimas vulneráveis e agir de forma rápida diante de denúncias", ressalta a corporação. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (14) 3644-1299.