Preocupação social

Nesta quarta-feira (21), a Câmara Municipal promoveu uma Audiência Pública sobre a apresentação das Organizações Sociais (OS) inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) à comunidade, permitindo a troca de experiência e ressaltando a atuação da rede socioassistencial e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). A iniciativa foi da Comissão de Educação e Assistência Social da Casa de Leis, atualmente presidida pelo vereador André Maldonado (PP) e que conta como membros os vereadores Emerson Construtor (Podemos) e Junior Rodrigues (PSD).

Corte de R$ 20 milhões 1

A reunião ficou tensionada com a informação de que houve um corte de quase 20 milhões no Orçamento deste ano para a Secretaria de Assistência Social. O terceiro setor manifestou sua preocupação com a possibilidade de não conseguir atender 100% das demandas sociais. Maldonado cobrou o Poder Executivo e deve em breve convocar uma reunião pública para balanço do que foi feito, o que será feito. “O corte impacta muito a vida de quem utiliza os serviços sociais”, afirmou o vereador.

Corte de R$ 20 milhões 2

O Orçamento da Secretaria para 2026 é de R$ 112 milhões. Conforme exposto pelo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Marcus Vinicius Fernandes, a indicação inicial da Secretaria Municipal de Assistência Social era que o montante destinado ao setor seria de R$ 138 milhões. O corte, segundo os conselheiros, compromete qualquer possibilidade de melhorias.