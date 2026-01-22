Preocupação social
Nesta quarta-feira (21), a Câmara Municipal promoveu uma Audiência Pública sobre a apresentação das Organizações Sociais (OS) inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) à comunidade, permitindo a troca de experiência e ressaltando a atuação da rede socioassistencial e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). A iniciativa foi da Comissão de Educação e Assistência Social da Casa de Leis, atualmente presidida pelo vereador André Maldonado (PP) e que conta como membros os vereadores Emerson Construtor (Podemos) e Junior Rodrigues (PSD).
Corte de R$ 20 milhões 1
A reunião ficou tensionada com a informação de que houve um corte de quase 20 milhões no Orçamento deste ano para a Secretaria de Assistência Social. O terceiro setor manifestou sua preocupação com a possibilidade de não conseguir atender 100% das demandas sociais. Maldonado cobrou o Poder Executivo e deve em breve convocar uma reunião pública para balanço do que foi feito, o que será feito. “O corte impacta muito a vida de quem utiliza os serviços sociais”, afirmou o vereador.
Corte de R$ 20 milhões 2
O Orçamento da Secretaria para 2026 é de R$ 112 milhões. Conforme exposto pelo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Marcus Vinicius Fernandes, a indicação inicial da Secretaria Municipal de Assistência Social era que o montante destinado ao setor seria de R$ 138 milhões. O corte, segundo os conselheiros, compromete qualquer possibilidade de melhorias.
Paridade questionada
Embora o Orçamento para este ano tenha sido aprovado pelo Conselho em votação apertada, Marcus Vinicius afirmou que se posicionou contrariamente. E, assim como outros membros do órgão, expôs que a composição atual do CMAS (os membros estão distribuídos igualmente entre o Poder Público e a Sociedade Civil) favorece a vontade do Executivo Municipal. É justamente por isso que está em fase de elaboração uma proposta de lei que visa modificar a regra de paridade.
Visitas a entidades
Dividindo-se entre trabalhos da CEI da Sucata e demais atividades do mandato, o vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) aproveita o recesso parlamentar para também visitar várias entidades de classe. Nesta semana, ele esteve na Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetaesp), na Acib e no Sebrae. “Estamos ouvindo as demandas e buscando integração entre os pólos”, afirmou o parlamentar.
Tibiriçá reivindica
Já o vereador Natalino da Pousada (PDT) visita nesta quinta-feira (22), às 9h, a Unidade de Saúde da Família (USF) de Tibiriçá. A agenda contará com a presença do secretário municipal de Saúde, Márcio Cidade Gomes, que irá ao distrito pela primeira vez desde o início da atual gestão, após cobranças feitas pelo parlamentar.
Estrutura insuficiente
Segundo Natalino, a reunião tem como objetivo discutir as principais demandas relacionadas à saúde pública no distrito. Atualmente, o maior descontentamento da população está ligado à estrutura física da USF, considerada insuficiente para atender as necessidades dos moradores. Durante o encontro, o vereador e o secretário irão ouvir profissionais da saúde e a comunidade para melhorar as condições de atendimento.