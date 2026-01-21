Dando continuidade aos trabalhos de setorização com o objetivo de melhorar o abastecimento de água na região do Núcleo Geisel, a equipe da Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, nesta quarta-feira (21), a execução de novas interligações de rede de água nos cruzamentos da rua Engenheiro Xerxes Ribeiro dos Santos com a rua Sérgio Malheiros, com interligação de redes de DN 150 mm e 50 mm, e da rua Engenheiro Xerxes Ribeiro dos Santos com a rua Demétrio Arieta, com interligação de redes de DN 100 mm e 50 mm. Os serviços tiveram início às 8h, com previsão de conclusão para o final da tarde desta quarta-feira.

Em razão da execução dos serviços, o abastecimento poderá ser temporariamente interrompido nas regiões do Jardim Samburá, Parque do Hipódromo, Jardim Olímpico, Jardim Alvorada, Jardim das Orquídeas, Parque Bauru e Núcleo José Regino, sendo que a retomada do fornecimento ocorrerá de forma gradativa após a finalização dos trabalhos, com normalização prevista para o período noturno.



O DAE orienta os moradores das regiões afetadas a utilizarem a reserva domiciliar obrigatória de forma consciente e a evitarem o desperdício durante o período de interrupção. Para atendimento emergencial, a autarquia ampliou as equipes de caminhão-pipa, que estarão disponíveis diariamente das 7h às 23h. Em casos urgentes de falta de água, a solicitação pode ser feita pelo telefone 0800 7710 195, disponível 24 horas para telefone fixo e celular, ou pelo e-mail 0800@daebauru.sp.gov.br.