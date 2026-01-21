O tempo passa, as escavações avançam, mas Beth continua ali. Fiel, imóvel, esperando. Há 23 dias, a cachorra, com mais de 10 anos de idade, mantém uma vigília silenciosa na cratera no entorno de onde o corpo de sua tutora, Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, foi jogado a uma profundidade de 30 metros, no sítio Cantinho do Sol. A propriedade fica situada no bairro rural Rio Verde, em Bauru. Entre uma gigantesca quantidade de terra revirada e a esperança de respostas, Beth resiste.

Ela e o irmãozinho de criação, Bob, aguardam adoção e um novo lar. Até lá, eles são diariamente cuidados pelos próprios servidores municipais da Secretaria de Infraestrutura (Obras), pelo coordenador da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Téo, por um vizinho de sítio e também por equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab). Eles alimentam, trocam a água e avaliam a saúde de ambos.

Conforme o JCNET vem noticiando, foi necessário escavar uma cratera gigantesca, com cerca de 30 metros de profundidade, no entorno de um poço na propriedade, além de demolir um imóvel secundário. Trata-se da operação mais complexa já realizada na cidade para localizar o corpo de uma pessoa vítima de homicídio.