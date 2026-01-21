O mês de janeiro é marcado nacionalmente pela campanha "Janeiro Branco", movimento dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. No ambiente de trabalho, o tema ganha ainda mais relevância diante dos desafios diários enfrentados pelos trabalhadores e a necessidade de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No primeiro semestre de 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 192 mil atendimentos em Saúde Mental, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 158 mil atendimentos.
No setor da construção civil, com a rotina dos trabalhadores marcada por atividades de alta exigência física e emocional, a atenção à saúde mental torna-se ainda mais necessária.
Em janeiro, o Seconci-SP (Serviço Social da Construção Civil) reforça seu compromisso com a promoção da saúde integral do trabalhador, destacando que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. A campanha propõe uma reflexão coletiva sobre hábitos, emoções, relações interpessoais e a forma como o trabalho impacta diretamente o bem-estar psicológico.
“A saúde mental precisa fazer parte da rotina de cuidado nas empresas. Doenças como ansiedade, estresse e depressão muitas vezes se manifestam de forma silenciosa, mas têm impacto direto na segurança e no desempenho profissional. Falar sobre o tema é o primeiro passo para a prevenção e para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis”, reforça Rafael Oliveira, supervisor da Regional Bauru.
De acordo com o Ministério da Previdência Social (MPS), com base nos dados divulgados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre janeiro e junho de 2025, mais de 267 mil brasileiros precisaram se afastar do trabalho por transtornos mentais. Conversar sobre saúde mental é um ato de cuidado, prevenção e responsabilidade social.
“A campanha tem como objetivo estimular empresas e trabalhadores a reconhecerem sinais de alerta e buscarem ajuda profissional sempre que necessário”. As palestras acontecem durante todo o mês e podem ser agendadas, pelas construtoras parceiras, pelo telefone: (14) 3570-1020.
SERVIÇO
A campanha relacionada à temática "Janeiro Branco", promovida pela Regional Bauru do Seconci-SP (Serviço Social da Construção), acontece ao longo do mês de janeiro.
SOBRE O SECONCI-SP
O Seconci-SP é direito do trabalhador do setor e está previsto em Convenção Coletiva de Trabalho. A entidade oferece atendimento médico-ambulatorial, médico da família, oftalmológico e odontológico de qualidade e com agilidade para promover saúde e qualidade de vida aos trabalhadores da categoria.