O mês de janeiro é marcado nacionalmente pela campanha "Janeiro Branco", movimento dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. No ambiente de trabalho, o tema ganha ainda mais relevância diante dos desafios diários enfrentados pelos trabalhadores e a necessidade de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No primeiro semestre de 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 192 mil atendimentos em Saúde Mental, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 158 mil atendimentos.

No setor da construção civil, com a rotina dos trabalhadores marcada por atividades de alta exigência física e emocional, a atenção à saúde mental torna-se ainda mais necessária.

Em janeiro, o Seconci-SP (Serviço Social da Construção Civil) reforça seu compromisso com a promoção da saúde integral do trabalhador, destacando que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. A campanha propõe uma reflexão coletiva sobre hábitos, emoções, relações interpessoais e a forma como o trabalho impacta diretamente o bem-estar psicológico.