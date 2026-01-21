Denúncias de moradores apontam que a marginal da rodovia Cesário José de Castilho (Bauru-Iacanga), no sentido Vila São Paulo e Nova Bauru, vem sofrendo com o descarte irregular de materiais recicláveis e entulhos. Nesta terça-feira (20), o vereador Natalino da Pousada (PDT) esteve no trecho, onde pôde constatar a irregularidade e acionou a Emdurb para a retirada do material acumulado.

Foram necessários pelo menos três caminhões da Emdurb para a conclusão do serviço, mesmo com a coleta sendo realizada semanalmente na região.

O ponto deveria receber apenas lixo doméstico dos moradores de chácaras e sítios próximos. No entanto, foi constatado o descarte incorreto de materiais recicláveis e entulhos. Itens como madeira, plástico, metal, vidro, papel, papelão, móveis e eletrodomésticos devem ser destinados aos ecopontos do município.