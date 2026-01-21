Denúncias de moradores apontam que a marginal da rodovia Cesário José de Castilho (Bauru-Iacanga), no sentido Vila São Paulo e Nova Bauru, vem sofrendo com o descarte irregular de materiais recicláveis e entulhos. Nesta terça-feira (20), o vereador Natalino da Pousada (PDT) esteve no trecho, onde pôde constatar a irregularidade e acionou a Emdurb para a retirada do material acumulado.
Foram necessários pelo menos três caminhões da Emdurb para a conclusão do serviço, mesmo com a coleta sendo realizada semanalmente na região.
O ponto deveria receber apenas lixo doméstico dos moradores de chácaras e sítios próximos. No entanto, foi constatado o descarte incorreto de materiais recicláveis e entulhos. Itens como madeira, plástico, metal, vidro, papel, papelão, móveis e eletrodomésticos devem ser destinados aos ecopontos do município.
“O ecoponto da Pousada da Esperança I fica aqui perto. Nós precisamos que a população colabore. Tudo isso afeta a população, principalmente os moradores que chegam até esse local e se deparam com o descarte irregular desses materiais”, ressaltou o vereador.
Durante a visita, Natalino informou que irá solicitar à Emdurb a instalação de uma placa de conscientização no local, reforçando que a área é destinada exclusivamente ao descarte de lixo doméstico dos moradores da região.
Atualmente, Bauru conta com nove ecopontos espalhados pela cidade.
Endereços dos Ecopontos:
1. Ecoponto Antonio Eufrasio de Toledo – Rua Sorocabana, quadra 2
2. Ecoponto Mary Dota – Rua Américo Finazzi, quadra 4
3. Ecoponto Jardim Redentor/Geisel – Rua Noé Onofre Teixeira, quadra 3
4. Ecoponto Pousada da Esperança I – Rua 41, quadra 1 (entre as ruas Joaquim Gonçalves Soriano, quadra 5, e Maurício Pereira de Lima)
5. Ecoponto Edson Francisco da Silva – Rua Dulce Duarte Carrijo, quadra 4
6. Ecoponto Parque Viaduto – Rua Bernardino de Campos, quadra 28
7. Ecoponto Engenheiro Octávio Rasi – Rua Manoel Lopes Neves, quadra 1
8. Ecoponto Santa Edwirges – Rua Francisco do Rêgo Carranca, quadra 1
9. Ecoponto Jardim Europa/Parque das Nações – Rua Armando Pieroni, esquina com a Rua Barra Bonita