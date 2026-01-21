Lins - O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) inaugura, nesta quarta-feira (21), às 16h, as novas instalações do Fórum Federal da 42.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, em Lins (102 quilômetros de Bauru). A solenidade será realizada na rua Olavo Bilac, 514, no Centro.

A cerimônia contará com a presença da presidente do TRF3, desembargador federal Carlos Muta; do diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, juiz federal Paulo Cesar Conrado; e do diretor da 42.ª Subseção Judiciária, juiz federal Carlos Eduardo da Silva Camargo.

Segundo a Justiça Federal, o local passou por uma adequação para prestar um melhor atendimento à população. Além disso, a unidade é de fácil acesso, porque encontra-se no centro do município, próximo à rodoviária e à unidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Justiça Federal em Lins